Таксист избил пассажирку в Москве из-за цифрового пропуска
Московский водитель «Яндекс.Такси» избил пассажирку из-за того, что не смог считать код ее цифрового пропуска с помощью мобильного приложения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Избил пассажирку из-за того, что не смог считать ее QR-код на пропуске. Сначала он отказался ее везти, после чего высадил девушку и начал избивать», — заявили правоохранители.
По словам собеседника агентства, девушка обратилась в одну из больниц с ушибами и ссадинами. В настоящее время полиция разыскивает водителя, его личность устанавливается.
Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля из-за распространения коронавируса. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, в общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.
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