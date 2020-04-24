Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку

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Начальник ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка.

Как отмечается, Стерликов подал рапорт на имя главы МВД об освобождении от занимаемой должности.

В пресс-службе также рассказали, что главк инициировал проверку из-за появившихся в сети аудиозаписей, где некая женщина приказывает подчиненным составить не менее 10 протоколов за нарушение режима самоизоляции до конца дня.

Как заявили некоторые СМИ, голос из аудиозаписи принадлежит представительнице ГУ МВД по Новосибирской области.

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