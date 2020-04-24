В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при COVID-19
Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал в интервью «Российской газете» об особенностях течения пневмонии у больных коронавирусом.
По словам доктора, COVID-19 сопровождается совершенно разными степенями тяжести пневмонии и различными клиническими проявлениями.
Так, у некоторых пациентов с новой инфекцией отсутствуют какие-либо симптомы болезни, однако КТ показывает признаки пневмонии.
Авдеев напомнил, что на круизном лайнере Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, у 73% больных с подтвержденным диагнозом не было абсолютно никаких симптомов. А результаты КТ показали изменения в легких у 54%.
Пульмонолог сделал вывод, что человечество столкнулись с фактом возможности развития абсолютно бессимптомных форм пневмоний.
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