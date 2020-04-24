В Ухане вылечили последнего тяжелобольного с COVID-19

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Врачи из китайского города Ухань, откуда вспышка коронавируса распространилась по всему миру, заявили об излечении последнего тяжелобольного пациента с коронавирусом в одной из местных больниц, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

«В Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю», — сказал Ми Фэн.

На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заболеваний в Китае составляет 915, под наблюдением остаются более 8 тыс. человек, контактировавших с больными.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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