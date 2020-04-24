«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники

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Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает «Коммерсантъ».

СПЧ инициируют введение в Москве «зеленого пропуска», который позволит горожанам посещать парки и ездить на дачу во время майских выходных дней.

По словам главы совета Валерия Фадеева, необходимо обеспечить гражданам возможность находиться на свежем воздухе, особенно детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, начинается период садовых работ, миллионы людей, как отметил Фадеев, сажают картофель.

«И для них это не развлечение, а способ прокормиться», — подчеркнул глава СПЧ.

Идею «зеленых пропусков» поддерживают все члены совета, но все же опасаются, что люди начнут собираться большими компаниями, что поспособствует обострению ситуации с коронавирусом.

В России на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения COVID-19, 615 человек умерли, 5 568 вылечились.

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