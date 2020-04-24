Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса

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Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что было принято решение отменить в 2020 году традиционное праздничное оформление города к 1 мая.

Также, по словам Бирюкова, не будет трансляции никаких поздравительных открыток на фасадах и билбордах в Москве.

«Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим», — резюмировал Бирюков.

По последним данным, всего на сегодняшний день в России вирус обнаружен у 68 622 человек. При этом число выздоровевших возросло до 5568 (+ 677 за сутки), а число летальных исходов увеличилось до 615 (+ 60).

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