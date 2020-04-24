Стали известны Топ-10 регионов России по числу заражений COVID-19
Стали известны Топ-10 регионов России по числу людей, зараженных кооронавирусной инфекцией. Соответствующие данные представлены на сайте «Стопкоронавирус.ру».
Так, Москва возглавила список по COVID-19 (36 897 зараженных, 326 умерших), далее следуют Московская область (7 889 на 66) и Санкт-Петербург (2 711 на 20).
В пятерке лидеров также оказались Нижегородская область (1 096 на 8) и Мурманская область (663 на 4).
Также в десятку списка по количеству случаев заражения коронавирусом вошли Краснодарский край (623 на на 16), Ленинградская область (615 заболевших, смертей нет), Республика Дагестан (567 на 11), Республика Коми (553 на 4) и Ростовская область (533 заболевших, смертей нет).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.
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