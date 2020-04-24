Число жертв коронавируса в России увеличилось до 615

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За последние 24 часа в России скончались после заражения коронавирусной инфекцией 60 человек, передает оперативный штаб.

Таким образом, общее число летальных случаев в России составляет 615. В Москве с начала пандемии коронавируса скончались 325 пациентов, в Подмосковье умерли 66 человек, в Санкт-Петербурге — 20, а также еще 16 заболевших скончались в Краснодарском крае.

Ни одной смерти на сегодняшний день не зафиксировано в Ленинградской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Челябинской, Вологодской, Магаданской, Томской, Омской, Амурской, Курганской, Сахалинской областях, Татарстане, Карачаево-Черкесской республике, в Алтайском, Забайкальском и Камчатском краях, Якутии, Еврейской автономной области, в республике Карелия, Крыму, Севастополе, а также в Тыве, на Алтае, Чукотском и Ненецком автономных округах.

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