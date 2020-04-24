Первый пациент с COVID-19 умер в Алтайском крае

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В Алтайском крае скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что это первый случай с летальным исходом пациента с коронавирусом в регионе.

Всего в Алтайском крае зафиксировано 152 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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