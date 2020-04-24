В России за сутки диагностировали коронавирус у 5849 человек

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За последние 24 часа в России коронавирусную инфекцию выявили у 5849 человек в 82 регионах, сообщил оперативный штаб.

На первом месте по числу инфицированных Москва, там вирус выявили у 2957 человек, на втором месте Подмосковье и 611 заболевших. Замыкает тройку Санкт-Петербург — 253.

Всего на сегодняшний день в России вирус обнаружен у 68 622 человек.

При этом число выздоровевших возросло до 5568 (+ 677 за сутки), а число летальных исходов увеличилось до 615 (+ 60 ).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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