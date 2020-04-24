В Москве в пятницу ожидается до +8°С

В Москве в пятницу, 24 апреля, синоптики прогнозируют до +8°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +6 до +8°C.

В небе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный, 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +1°...+3°C. Сохранится облачность, будут небольшие осадки.

Атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба, а ночью — 735 мм.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.