В Москве в пятницу ожидается до +8°С
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В Москве в пятницу, 24 апреля, синоптики прогнозируют до +8°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.
Ожидается, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +6 до +8°C.
В небе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный, 5-10 м/с.
Ночью температура опустится до +1°...+3°C. Сохранится облачность, будут небольшие осадки.
Атмосферное давление днем составит 739 мм ртутного столба, а ночью — 735 мм.
Более подробный прогноз доступен на странице погоды.