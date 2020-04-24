На Камчатке при пожаре погибли женщина и двое детей

Женщина и двое малолетних детей стали жертвами пожара на Камчатке. Об этом сообщает сайт следственного управления СК России по региону.

Согласно данным краевого главка МЧС, пожар случился в двухкомнатной квартире, находящейся на первом этаже дома в поселке Усть-Камчатск.

По факту гибели двух малолетних детей и их матери заведено уголовное по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следователям предстоит установить причины и условия, которые привели к произошедшей трагедии.