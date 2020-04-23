В Марокко число заражений коронавирусом превысило 3,5 тысячи
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В Марокко за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 122, достигнув 3568, пишет минздрав страны.
Также сообщается о 155 погибших и 456 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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