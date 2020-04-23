Жертвами коронавируса в Москве стали 37 человек за сутки
В Москве за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончались 37 человек.Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
Среди скончавшихся были пациенты в возрасте от 37 до 86 лет, некоторые из них имели сопутствующие заболевания.
Так 37-летний умерший, которому был поставлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония», страдал от гипертонии, а другая пациентка имела синдром Дауна.
Всего в столице жертвами заболевания стали 325 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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