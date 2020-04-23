В Швейцарии начали тестировать жителей на иммунитет к коронавирусу
Швейцарские ученые начали исследование по выявлению у жителей страны иммунитета к коронавирусу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на франкоязычные СМИ.
Специалисты из Швейцарской школы общественного здравоохранения SSPH+ уже приступили к сбору образцов крови населения. Они хотят выяснить, как новая инфекция затронула отдельные регионы страны и определенные группы граждан.
Помимо этого, ученые желают узнать, какова продолжительность действия иммунитета к COVID-2019.
По последним данным, в Швейцарии зарегистрировали более 28 тыс. случаев заболевания. Около 1,5 тыс. человек скончалось, почти 20 тыс. выздоровели.
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