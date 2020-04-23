В Совфеде оценили решение о штрафах за несоблюдение дистанции в транспорте

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В Совете Федерации оценили решение о введении в Москве штрафов за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте. Об этом сообщает RT.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что в период самоизоляции общественный транспорт не загружен, поэтому новая мера является оправданной.

Он также указал на важность соблюдения социальной дистанции, поскольку «обстановка в Москве остается напряженной».

Парламентарий добавил, что в вопросе соблюдения дистанции в общественном транспорте должна быть такая же дисциплина, как и в других вопросах по борьбе с распространением заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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