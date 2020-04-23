В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

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Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о том, что за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте будут выписываться штрафы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В департаменте уточнили, что штраф составит пять тысяч рублей.

Решение о введении штрафов за несоблюдение социальной дистанции начинает действовать с сегодняшнего дня.

В Дептрансе пояснили, что штрафы будут налагаться на тех граждан, которые не соблюдают указания на специальных отметках-наклейках о дистанции, а также находятся рядом с другими пассажирами при наличии свободных мест.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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