В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте
Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о том, что за несоблюдение социальной дистанции в общественном транспорте будут выписываться штрафы. Об этом сообщает РИА «Новости».
В департаменте уточнили, что штраф составит пять тысяч рублей.
Решение о введении штрафов за несоблюдение социальной дистанции начинает действовать с сегодняшнего дня.
В Дептрансе пояснили, что штрафы будут налагаться на тех граждан, которые не соблюдают указания на специальных отметках-наклейках о дистанции, а также находятся рядом с другими пассажирами при наличии свободных мест.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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