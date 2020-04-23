Число жертв коронавируса во Франции почти достигло 22 тысяч человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/13060039/RIAN_6227397.HR-pic905-895x505-88443.jpg">

Число жертв нового типа коронавируса во Франции почти достигло отметки в 22 тысячи граждан. Об этом сообщает Le Monde.

Так, общее число летальных исходов достигло 21 856 человек. При этом за сутки от заболевания скончались 516.

Кроме того, за сутки положительный результат на тест на коронавирус получили 1653 граждан.

Общее число COVID-инфицированных достигло 120 804 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые сообщили о 88% смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ в США

— Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

— В Нью-Йорке продолжает снижаться число смертей от коронавируса