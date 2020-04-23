Мишустин уволил замглавы Минпромторга после скандала в аэропорту Ижевска
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска. Распоряжение об увольнении чиновника с формулировкой «в связи с сокращением этой должности» опубликовано в Telegram-канале «Единой России».
Ранее сообщалось, что Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска: он отказывался предъявить документы при выходе на посадку, устроил перепалку с сотрудниками, выражался нецензурной бранью. В отношении замминистра полиция составила административный протокол.
После инцидента чиновника исключили из «Единой России», а генсовет обратился к Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой освободить Овсянникова от занимаемой должности в связи с несоответствием.
Овсянников принес извинения за ситуацию в аэропорту. Он пояснил, что его нецензурные высказывания были вызваны необоснованными многократными требованиями предъявить посадочный талон.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Замглавы Минпромторга извинился за нецензурные высказывания в аэропорту
— Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
— На замглавы Минпромторга РФ составили протокол за мелкое хулиганство в Ижевске