Мишустин уволил замглавы Минпромторга после скандала в аэропорту Ижевска

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска. Распоряжение об увольнении чиновника с формулировкой «в связи с сокращением этой должности» опубликовано в Telegram-канале «Единой России».

Ранее сообщалось, что Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска: он отказывался предъявить документы при выходе на посадку, устроил перепалку с сотрудниками, выражался нецензурной бранью. В отношении замминистра полиция составила административный протокол.

После инцидента чиновника исключили из «Единой России», а генсовет обратился к Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой освободить Овсянникова от занимаемой должности в связи с несоответствием.

Овсянников принес извинения за ситуацию в аэропорту. Он пояснил, что его нецензурные высказывания были вызваны необоснованными многократными требованиями предъявить посадочный талон.

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