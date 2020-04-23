Ученые сообщили о 88% смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ в США

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В Нью-Йорке смертность пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, составила 88%. Об этом свидетельствуют результаты исследований американских ученых, которые опубликованы в журнале JAMA.

Специалисты изучили истории болезней 5,7 тыс. человек. Большинство из них страдали от хронических заболеваний. Наиболее часто встречались гипертония и ожирение.

Из тех пациентов, что были подключены к искусственной вентиляции легких, скончались 88%, то есть 282 человека. Как отмечают ученые, наиболее высокий процент смертности наблюдался среди пациентов старше 65 лет, из них скончались 97%.

В США, по последним данным, зарегистрировано более 845 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 46,9 тыс. человек.

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