В Нью-Йорке продолжает снижаться число смертей от коронавируса

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В американском штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 438 человек, что продолжает тенденцию на уменьшение суточного числа смертей, пишет CNN со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

Куомо отметил, что вчера скончались 474 пациента.Также губернатор добавил, что число госпитализаций снижается, но количество новых заражений продолжает оставаться примерно на одном уровне.

Всего в Нью-Йорке коронавирусом заразились 262 тысячи, скончались 20 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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