Собянин: две трети летальных случаев от COVID-19 — среди тех, кто занимался самолечением

<img src="//img.gazeta.ru/files3/539/13049539/RIAN_6217600.HR-pic905-895x505-50335.jpg">

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на канале «Россия 24» предостерег граждан от самолечения при борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Собянин, заявил, что наиболее тяжелые осложнения и летальные случаи в Москве происходили в результате самолечения.

«Самые тяжелые больные и 2\3 смертей от коронавируса в Москве мы имеем от тех, кто занимался самолечением», — сказал Собянин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы не хотят сценария с введением войск в период карантина