Собянин: две трети летальных случаев от COVID-19 — среди тех, кто занимался самолечением
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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на канале «Россия 24» предостерег граждан от самолечения при борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Собянин, заявил, что наиболее тяжелые осложнения и летальные случаи в Москве происходили в результате самолечения.
«Самые тяжелые больные и 2\3 смертей от коронавируса в Москве мы имеем от тех, кто занимался самолечением», — сказал Собянин.
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