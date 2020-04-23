Чиновница из Белгорода успокоила онкобольных словами, что от рака умирают не сразу

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Первый замначальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области Людмила Крылова прокомментировала закрытие хирургического отделения онкодиспансера города призывом не паниковать, поскольку «от онкологии сразу не умирают». Об этом сообщает портал «Бел.ru».

Такие меры были введены в онкодиспансере в связи с введением режима карантина после случая, когда пациентка заразила врача и других больных коронавирусной инфекцией.

Чиновница отметила, что пациенты «могут носить в себе рак» в течение 10–20 лет. Она добавила, что больные раком смогут пережить 14-дневный карантин.

«Мы все сейчас боимся коронавируса, а онкобольные считают, что все — завтра уже умрут. Для вас объясняю: ситуаций, когда пришел и умер от онкологии, не бывает!» — заключила Крылова.

Портал уточняет, что нуждающихся в срочной помощи онкобольных по договоренности отправят на лечение в другой регион: Курскую или Воронежскую область.