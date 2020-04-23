Коронавирус выявили у 457 человек в интернатах России

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Коронавирусную инфекцию зафиксировали у 457 человек, проживающих в 16 стационарных организациях на территории семи регионов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.

Отмечается, что речь идет о психоневрологических и других интернатах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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