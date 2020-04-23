В МВД сообщили о сокращении числа преступлений в Москве

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В Министерстве внутренних дел России сообщили, что с 1 по 22 апреля в Москве снизилось число совершенных преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России Владимира Васенина.

Отмечается, что за указанный период на 9,5% стало меньше сообщений, содержащих признаки преступлений.

Ранее сообщалось, что наибольшее количество преступлений за январь — февраль 2020 года было зарегистрировано в Москве — 23,9 тыс.

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