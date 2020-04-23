Вильфанд предупредил о резком потеплении в Сибири
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что дневные температуры на юге Западной Сибири превысят отметку в +30°С в ближайшие пять дней, передает РИА «Новости».
Это произойдет из-за мощного потока теплого воздуха из Средней Азии и Китая, пояснил синоптик.
По его словам, в Хакасии ожидается +26°С...+31°С, в Тыве будет от +25°С до +29°С, в Алтайском крае — от +27°С до +32°С.
Вильфанд отметил, что данная температура превышает норму для данного времени года на 8-12°С.
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