Эксперт считает, что пик коронавируса в Москве придется на майские праздники

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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве предположительно придется на майские праздники, в других регионах РФ — на конец мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача медицинского центра «Лидер медицины», врача-педиатра, инфекциониста, вакцинолога Евгения Тимакова.

По его словам, в Москве эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости появится быстрее, чем в регионах.

Предполагается, что эпидемия закончится к лету, стабилизация ситуации ожидается в конце мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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