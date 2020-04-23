В Свердловской области обдумывают введение спецпропусков на майские праздники
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Замглавы Свердловской области Павел Креко заявил, что пропускной режим в регионе введут с 1 по 10 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое решение продиктовано желанием обеспечить максимальную изоляцию в период праздничных дней.
«Она будет введена на этот период точно», — добавил замглавы.
По словам Креко, в данный момент пропускная система разрабатывается. На заседании оперативного штаба по профилактике COVID-19, которое состоится 24 апреля, будет обсуждаться ее наиболее эффективный вариант.
Согласно последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 271 случай новой коронавирусной инфекции, из них 28 — за минувшие сутки.
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