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В настоящее время тест на коронавирус в России можно сделать в 438 лабораториях. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего в стране по состоянию на 23 апреля проведено 2,4 млн лабораторных исследований на COVID-19.

Отмечается, что 106 лабораторий есть у Роспотребнадзора, также тестирование доступно в 294 лабораториях при государственных медицинских организациях и 38 лабораториях частной формы собственности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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