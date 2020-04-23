Тест на коронавирус в России можно сделать в 438 лабораториях
В настоящее время тест на коронавирус в России можно сделать в 438 лабораториях. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Всего в стране по состоянию на 23 апреля проведено 2,4 млн лабораторных исследований на COVID-19.
Отмечается, что 106 лабораторий есть у Роспотребнадзора, также тестирование доступно в 294 лабораториях при государственных медицинских организациях и 38 лабораториях частной формы собственности.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.
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