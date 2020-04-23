В России решили не депортировать иностранцев в условиях пандемии

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МВД России в условиях пандемии коронавируса не будет депортировать иностранных граждан, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

Кроме того, в период пандемии не будут аннулироваться документы, которые есть на руках у иностранных граждан, добавила Казакова.

Она пояснила, что речь идет о визах, разрешениях на работу, патентах, разрешениях на временное пребывание и видах на жительство.

По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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