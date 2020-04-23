Бывшие узники концлагерей в Карелии попросили СК расследовать действия финнов

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Бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В обращении сказано, что финские захватчики разделяли мирное население по национальному признаку, подвергая его насилию и истреблению, и это «носило все признаки геноцида» мирного населения.

При этом, по словам авторов письма, руководство оккупационного режима не понесло никакой ответственности за данные действия.

20 апреля в СК организовали проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы войны после обнародования рассекреченных региональным управлением Федеральной службы безопасности свидетельств военных преступлений финских фашистов.

В 1941–1944 годах на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР для «ненационального» мирного населения было создано 14 концлагерей. По данным рассекреченных архивов, более 90% содержавшихся в лагерях были русскими, белорусами и украинцами. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тыс. человек.

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