Ветер повалил в Москве 210 деревьев

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Сильный ветер повалил в Москве в среду, 22 апреля, 210 деревьев, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его данным, больше всего деревьев повалено в Восточном административном округе.

Кроме того, повреждены более 60 автомобилей.

Уточняется, что пострадавших нет.

22 апреля в Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из‑за ветра.

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