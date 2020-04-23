Очередная масштабная дезинфекция пройдет в Москве 24 апреля

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Очередная масштабная дезинфекция на фоне коронавируса пройдет в Москве 24 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

Отмечается, что это будет пятая по счету дезинфекция с конца марта.

Обработке подвергнут асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий, межквартальных проездов и др.

Также будут продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и др.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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