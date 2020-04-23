Генсек ООН призвал не допустить репрессивных мер на фоне COVID-19

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество не допустить принятия репрессивных мер на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией и соблюдать права людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «на фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и несоблюдения прав человека» в ряде государств сформировавшийся кризис на фоне COVID-19 может стать предлогом для принятия репрессивных мер, не имеющих отношения к пандемии.

«Как никогда раньше правительства должны обеспечить прозрачность, быстрое реагирование и ответственность», — подчеркнул генсек.

Также он отметил, что сложившаяся ситуация привела к «росту ненавистнических высказываний», дискриминации уязвимых групп населения и появлению рисков принятия властями жестких мер под предлогом обеспечения безопасности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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