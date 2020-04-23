В кабинете первого вице-премьера пермского правительства Сюткина проходит обыск

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В кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина проходит обыск, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чиновника.

«Обыски действительно проходят. Вся дополнительная информация позже», — сказали в пресс-службе.

По данным местного интернет-портала 59.ru, данный обыск может быть связан с уголовным делом о хищении бюджетных средств при строительстве нового зоопарка в Перми.

С 2017 года Сюткин занимал должность зампреда пермского правительства — министра строительства. В конце 2017 года был назначен первым вице-премьером местного правительства. В 2019 году Сюткин оставил пост министра строительства. В апреле 2020 года чиновник написал заявление об увольнении из краевого правительства по собственному желанию.