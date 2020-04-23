В Тюменской области коронавирусом заболела беременная женщина

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В Тюменской области коронавирусная инфекция впервые выявлена у беременной женщины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Отмечается, что состояние здоровья пациентки удовлетворительное. Жизни женщины и ее ребенка ничего не угрожает.

Все контактировавшие с ней лица уже прошли медицинское обследование.

В настоящее время в областной клинической инфекционной больнице региона также находятся шестеро детей с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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