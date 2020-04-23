В Москве в четверг ожидается до +8°С

В Москве в четверг, 23 апреля, ожидается до +8°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +6 до +8°C. Ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный скоростью 6-11 м/с, возможны порывы до 18 м/с.

Ночью температура опустится до -3...-1°C. Облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер изменит направление на западное, его скорость составит 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, ночью – 742.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.