РБК: медики подмосковной больницы обратились в ФСБ из-за заражения коронавирусом

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Сотрудники неврологического отделения больницы в подмосковных Люберцах обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку действий руководства учреждения после заражения 52 работников стационара коронавирусаом нового типа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на текст заявления.

Заявления были направлены директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

По словам сотрудников, пациенты с клинической картиной новой коронавиурсной инфекции были помещены в непрофильное неврологическое отделение и находились там до получения положительного анализа на COVID-19, что могло привести к заражению персонала и других пациентов больницы.

При этом заявители сообщают о 52 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции среди сотрудников различных отделений больницы, пишет РБК.

Отмечается, что областное министерство здравоохранения заявило, что не имеет сведений об обращении сотрудников больницы в правоохранительные органы.