Более 2,1 тысячи пациентов с коронавирусом скончались за сутки в США
За минувшие сутки в США скончались 2139 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Общее число зараженных коронавирусом нового типа в США составляет 840 897 человек, за все время пандемии зафиксировано 46 640 случаев летального исхода, излечиться от коронавирусной инфекции смогли 77 800.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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