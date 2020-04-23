СМИ узнали о задержании бывшего депутата Госдумы в Петербурге

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Бывший депутат Государственно думы России и Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Волчек был задержан в своем загородном доме, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Волчек был задержан оперативниками центрального аппарата Федеральной службы безопасности России утром 22 апреля. Бывший депутат был сразу доставлен из Петербурга в Москву, говорится в материале.

По информации «Фонтанки», причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное в столичном управлении Следственного комитета России, однако подробности на данный момент не известны.