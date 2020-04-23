Число жертв коронавируса в Канаде превысило две тысячи человек

Более двух тысяч человек скончались в Канаде после заражения коронавирусом нового типа, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 41 650, из них 2 080 – с летальным исходом. За все время пандемии излечиться от коронавирусной инфекции смогли 14 454 жителей Канады.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Канада увеличит финансирование ВОЗ