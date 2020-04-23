Заключенного в США летчика Ярошенко обследуют после жалобы на симптомы COVID-19
Отбывающий заключение в США российский летчик Константин Ярошенко направлен на медицинское обследование после жалобы на симптомы заражения коронавирусом нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря генерального консульства России в Нью-Йорке Алексея Топольского.
Российская сторона надеется на безотлагательное проведение обследования, заявил Топольский. По его словам, Россия также ожидает, что Ярошенко будет оказана вся необходимая медицинская помощь.
Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.
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