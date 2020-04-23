Трамп пообещал американцам авиашоу в честь борцов в коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение показательных полетов американской военной авиации в честь борцов с коронавирусом нового типа и в память об умерших после заражения. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на сайте Белого дома.

Показательные полеты пройдут над крупными городами США в ближайшие недели, в них примут участие «Буревестники» Военно-воздушных сил «Голубые ангелы» Военно-морских сил США.

Кроме того, Трамп пообещал американцам традиционное празднование Дня независимости 4 июля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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