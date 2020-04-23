Крупный пожар на незаконной свалке произошел в Омской области
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Пожар произошел на несанкционированной свалке мусора в селе Дружино Омской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Огонь распространился на 1,5 га свалки и 500 квадратных метров неиспользуемой фермы для разведения кроликов, заявили в МЧС.
В настоящее время возгорание ликвидировано.
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