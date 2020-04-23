Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого дома.

Решение о временной приостановке иммиграции позволит гарантировать, что нетрудоустроенные граждане Соединенных Штатов будут «первыми в очереди» на получение работы во время восстановления американской экономики, заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер отметил важность сохранения ресурсов здравоохранения для граждан страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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