Трамп: вторая волна COVID-19 в США не повторит масштабы первой

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что возможная вторая волна распространения коронавируса нового типа в Соединенных Штатах не будет такой же масштабной, как первая. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого дома.

Вторая волна не будет тем, через что страна проходит сейчас, отметил Трамп со ссылкой на оценки экспертов. Он добавил, что ко второй волне США будут лучше подготовлены.

Кроме того, текущая ситуация не повторится даже в случае одновременной вспышки коронавируса и сезонного гриппа, считает Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что вторая волна может и не наступить.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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