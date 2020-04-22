Девять врачей больницы в Ленинградской области заразились COVID-19

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Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин уведомил, что Рощинскую больницу в регионе закрыли на карантин после того, как врачи заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 от одного из пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал, что случай заражения инфекцией в больнице был зафиксирован две недели назад. По его словам, после выявления положительного диагноза инфицированного пациента сразу же поместили в специализированный стационар, а все медики и другие пациенты сдали необходимые анализы.

«Первоначальные тесты были отрицательные. Позднее тесты выявили заболевания у девяти сотрудников больницы», — сообщил Вылегжанин.

Он добавил, что сейчас они проходят лечение в стационаре или амбулаторно. Кроме того, всех контактировавших с инфицированным пациентом врачей отправили на изоляцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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