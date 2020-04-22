В Подмосковной больнице 60 сотрудников заразились COVID-19
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В Люберецкой больнице у 60 сотрудников обнаружили коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве.
Там заверили, что зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
По последним данным, в Подмосковье зарегистрировано 6 590 человек с инфекцией, умерли 56, вылечились 186.
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