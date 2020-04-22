В Подмосковной больнице 60 сотрудников заразились COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/371/13055371/RIAN_6218531.HR-pic905-895x505-64177.jpg">

В Люберецкой больнице у 60 сотрудников обнаружили коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве.

Там заверили, что зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

По последним данным, в Подмосковье зарегистрировано 6 590 человек с инфекцией, умерли 56, вылечились 186.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье за сутки выявили 631 случай заражения COVID-19

— В Московской области разрешили работать нотариусам

— Режим самоизоляции в Подмосковье может быть продлен на майские праздники