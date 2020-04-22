Цифровая платформа для выдачи пропусков будет внедрена в 21 регионе

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21 регион России подал заявку на подключение к федеральной цифровой системе выдачи электронных пропусков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителей Минкомсвязи России.

«Министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — сообщили в ведомстве.

В Минкомвязи также сообщили, что первыми регионами, где подключат новую систему, станут Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. В остальных 14 регионах технологию начнут внедрять со следующей недели.

По данным министерства, с 13 апреля власти выдали более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, дающих право на передвижение по городу. Разовые пропуска ежедневно получают 400 тыс. человек.

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