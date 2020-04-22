Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.

Доктор ожидал, что по мере строительства новых стационаров в столице, нагрузка на уже работающие спадет. По его словам, на прошлой неделе наблюдалось снижение количества госпитализированных.

«А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет! Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем», — сообщил Проценко.

Он уточнил, что такая картина видна по сводкам, которые ежедневно делают главврачи столичных больниц.

В России на данный момент зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 умерли, 4 420 вылечились.

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